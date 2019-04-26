  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 26 Nisan 2019 14:35

Gencebay bıçaklandıktan hemen sonra yaşananlar kamerada

Orhan Gencebay’ın oğlu Gökhan Gencebay’ın yol tartışması yüzünden taksici tarafından bıçaklanmasından hemen sonra yaşananlar kameralara yansıdı. Görüntülerde, olay sırasında Gencebay’ın yanında bulunan kız arkadaşı taksiciye tepki gösteriyor. Gencebay’ın ise yaralı vaziyette ayakta durmaya çalıştığı anlar yer alıyor. Beşiktaş’ta dün akşam saatlerinde bir taksiciyle tartışan Orhan...

Video Galeri
Gri listene aranan teröristler etkisiz hale getirildi
"Gri listene aranan teröristler etkisiz hale getirildi"
Video Galeri
Sri Lanka’da ölü sayısı 359’dan 253’e düşürüldü
Sri Lanka’da ölü sayısı 359’dan 253’e düşürüldü
Video Galeri
Jandarma’dan Pilotlar Günü klibi
Jandarma’dan Pilotlar Günü klibi
Video Galeri
CHP'li Canan Kaftancıoğlu'ndan dikkat çeken açıklamalar
CHP'li Canan Kaftancıoğlu'ndan dikkat çeken açıklamalar
Video Galeri
Araba motorunda 11.4 kilogram eroin yakalandı
Araba motorunda 11.4 kilogram eroin yakalandı
Video Galeri
Başkent'te anaokulunda dehşet anları
Başkent'te anaokulunda dehşet anları
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM