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  3. 12 Mayıs 2017 17:15

Gençler ile girişimciler Mektebim Zirvedekiler programında buluştu

Gençlerle ile Türkiye'nin başarılı girişimcilerini bir araya getiren 'Mektebim Zirvedekiler' İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.

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'Ekonomi hayatımızın tamamını kapsıyor'
'Ekonomi hayatımızın tamamını kapsıyor'
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Açlık grevi 65.gününde!.. 'İşimizi ekmeğimizi istemekten vazgeçmeyeceğiz'
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Engelliler temsili askerlik yaptı, aileleri duygusal anlar yaşadı
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Darbecilerin kan donduran konuşmaları
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Kan vermek için kuyruk oldular