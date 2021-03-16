Anasayfa Video Galeriler Gündem Gençlerin kız kavgasında yumruk ve tekmeler konuştu Gençlerin kız kavgasında yumruk ve tekmeler konuştu 16 Mart 2021 Salı Saat: 17:30 Bursa'da kız meselesi sebebiyle çıkan kavgada iki gencin ölümüne birbirlerine vurrdukları anlar kameralara yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6050c11eca137b2e0e392e53" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Birini öldürdüğünü polisten öğrendi! Ebru Şallı hem ağladı hem ağlattı Torbacılardan şeytanın aklına gelmeyecek yöntem! Camide ''kefen bezli'' hırsızlık kamerada! Türkeş’in oğlundan Bahçeli’ye ittifakı boz çağrısı Süpürgesini kaçıran sokak köpeğine böyle seslendi Tarihi binaya PVC doğrama rezaleti! İstanbul'da dev operasyon! Çok sayıda gözaltı var Bakan Elvan açıkladı: ''Vergi muafiyeti kalıcı olacak''