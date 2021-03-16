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  4. Gençlerin kız kavgasında yumruk ve tekmeler konuştu

Gençlerin kız kavgasında yumruk ve tekmeler konuştu

Bursa'da kız meselesi sebebiyle çıkan kavgada iki gencin ölümüne birbirlerine vurrdukları anlar kameralara yansıdı.

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