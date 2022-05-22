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  4. Gençlik festivalinde taciz iddiası! Tekme ve yumruklar havada uçuştu

Gençlik festivalinde taciz iddiası! Tekme ve yumruklar havada uçuştu

Karabük’te düzenlenen gençlik festivalinde taciz ve yan bakma meselesinden kavga çıktı. O görüntüler kameralara yansıdı.

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