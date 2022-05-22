Anasayfa Video Galeriler Gündem Gençlik festivalinde taciz iddiası! Tekme ve yumruklar havada uçuştu Gençlik festivalinde taciz iddiası! Tekme ve yumruklar havada uçuştu 22 Mayıs 2022 Pazar Saat: 12:05 Karabük’te düzenlenen gençlik festivalinde taciz ve yan bakma meselesinden kavga çıktı. O görüntüler kameralara yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6289fcd112b213564f4ce2a3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Sokak ortasında kadına şiddet! Taksici böyle kurtardı Dereden fırlayıp ördeği kapan su samuru görenleri şaşkına çevirdi Bu ilimizde aciller doldu taştı! Uzmanlardan ''salgın var'' uyarısı Kadına şiddet önlemek istediler, başlarına gelmeyen kalmadı Türkiye'nin denizlerdeki hayaleti ortaya çıktı Sanal marketin aracıyla uyuşturucu ticareti Cep telefonu bomba gibi patladı! O anlar kamerada Bu sefer taksici değil, yolcu şiddeti kamerada Türkiye için maymun çiçeği virüsü uyarısı