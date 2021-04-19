Anasayfa Video Galeriler Gündem Genco Erkal Cumhurbaşkanı'na hakaret iddiasıyla ifade verdi Genco Erkal Cumhurbaşkanı'na hakaret iddiasıyla ifade verdi 19 Nisan 2021 Pazartesi Saat: 17:41 Tiyatro sanatçısı Genco Erkal, Cumhurbaşkanı’na hakaret suçlamasıyla hakkında açılan soruşturma kapsamında İstanbul Adliyesi’nde ifade verdi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/607d967e63a2796ceb14a7db" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bağımsız Milletvekili Ahmet Şık, TİP'e katıldı Bir kent sıcaktan kavruluyor! Termometreler 41 dereceyi gösterdi Dehşet olay! Çapa motoruna ayaklarını kaptırdı Traktörü ile tarlasına Türk bayrağı çizdi! Türbede çekilen TikTok videosuna tepki yağıyor! Mısra Öz'ün babası Mehmet Öz'den kızının sağlık durumu hakkında açıklama Mars'ta tarihi gün! Nasa bu videoyu paylaştı! Sevgilisi Şeyma Subaşı için ''uçak'' kapattı! Nihat Hatipoğlu'nu şaşkına çeviren 'yalan' sorusu