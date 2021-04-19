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  4. Genco Erkal Cumhurbaşkanı'na hakaret iddiasıyla ifade verdi

Genco Erkal Cumhurbaşkanı'na hakaret iddiasıyla ifade verdi

Tiyatro sanatçısı Genco Erkal, Cumhurbaşkanı’na hakaret suçlamasıyla hakkında açılan soruşturma kapsamında İstanbul Adliyesi’nde ifade verdi.

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