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Genco Erkal'dan sosyal medyayı sallayan Atatürk anması

Duayen tiyatrocu Genco Erkal, Cumhuriyet’in ilanının 98. yılında, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu lideri Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, Nâzım Hikmet’in ‘Kuvayı Milliye Destanı’ndaki dizeleriyle andı.

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