Anasayfa Video Galeriler Gündem Genco Erkal'dan sosyal medyayı sallayan Atatürk anması Genco Erkal'dan sosyal medyayı sallayan Atatürk anması 30 Ekim 2021 Cumartesi Saat: 14:50 Duayen tiyatrocu Genco Erkal, Cumhuriyet’in ilanının 98. yılında, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu lideri Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, Nâzım Hikmet’in ‘Kuvayı Milliye Destanı’ndaki dizeleriyle andı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/617d319892e8af5d263a8b73" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da elektrikli scooter denetiminde ''pes'' dedirten anlar Kenan Doğulu ve Beren Saat'in sahnedeki dudak dudağa dansları olay oldu Erdoğan'dan dikkat çeken Biden ve Macron fotoğrafı Mansur Yavaş: ''3 bin tona yakın silajlık mısır üreticiye ücretsiz dağıtılacak'' Aile kavgasında dehşet! Kuzeninin üzerine sürüp bacağını koparttı Onlar İstanbul'un kovboyları... Burası Vahşi Batı değil, Samatya! FETÖ elebaşısı Gülen'in yeğeni yakalandı Yılmaz Özdil: ''Erdoğan bu saatten sonra ancak müftü olabilir'' Uğur Dündar canlı yayında gözyaşlarını tutamadı