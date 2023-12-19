Anasayfa Video Galeriler Gündem Genel af mı geliyor? Adalet Bakanı açıkladı Genel af mı geliyor? Adalet Bakanı açıkladı 19 Aralık 2023 Salı Saat: 13:30 Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, mahkumlara genel afla ilgili bir çalışmanın olmadığını açıkladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/658170d983d6289c5c0e0fd3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bağdat Caddesi'nin ''bikinili mankeni'' hakkında karar verildi Sibirya değil, Türkiye! Soğuktan nehir böyle dondu Erik ve kirazın fiyatı çeyrek altınla yarışıyor Yanardağda büyük patlama! Ortalık cehenneme döndü 6,2'lik depremde ölü sayısı artıyor; bölgeden ilk görüntüler geldi Polisin durdurduğu ambulans uyuşturucu kargosu çıktı Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza! Otomobil, TIR'a çarptı Bir kadın cinayeti daha: Uzaklaştırma kararı biter bitmez katletti İstanbul'da ölen bebeğin kanında uyuşturucu çıktı