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  4. Genel af mı geliyor? Adalet Bakanı açıkladı

Genel af mı geliyor? Adalet Bakanı açıkladı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, mahkumlara genel afla ilgili bir çalışmanın olmadığını açıkladı.

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