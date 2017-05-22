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  3. 22 Mayıs 2017 20:45

Genelkurmay davasında gergin dakikalar

15 Temmuz’daki darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili aralarında sözde “Yurtta Sulh Konseyi” üyelerinin de bulunduğu 221 sanık hakkında açılan davanın sonunda şehit yakınları ile sanık yakınları birbirine girdi.

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Diyarbakırda 1400 polisle dev huzur operasyonu
Diyarbakırda 1400 polisle dev huzur operasyonu
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Şehit yakınları ile sanık yakınları birbirine girdi
Şehit yakınları ile sanık yakınları birbirine girdi
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Cinayete kurban giden genç defnedildi
Cinayete kurban giden genç defnedildi
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Trump'tan bir ilk
Trump'tan bir ilk
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İstanbulda büyük yangın