Anasayfa Video Galeriler Gündem Gereği yapıldı: Sokakta uzun namlulu silahlarla poz veren magandalar yakalandı Gereği yapıldı: Sokakta uzun namlulu silahlarla poz veren magandalar yakalandı 27 Eylül 2024 Cuma Saat: 15:40 Güncelleme: 27 Eylül 2024 Cuma 15:40 İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Gaziantep'te sokak ortasında uzun namlulu silahlarla poz veren şüphelilerin yakalandığını duyurdu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66f6a7ced3db1843be0970d3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bir ilimizde sadece 20 günlük mezar yeri kaldı AVM'deki yüzde 80'lik indirim izdihama neden oldu 96 kişi ölmüştü... Müteahhide verilen ceza belli oldu Önce vurdular, sonra hastaneye götürdüler Serhat Akın silahlı saldırıdan sonra ilk kez görüntülendi 22 hain daha etkisiz hale getirildi İstanbul'da lunapark yıkımına mahkeme ''dur'' dedi Türkiye'de dağların hayaleti kamerada Mavi Vatan'ın muhafızlarından İstanbul Boğazı'nda gövde gösterisi