''Gerekirse simit yenecek'' diyen Hülya Avşar'ın yeni aracının fiyatı dudak uçuklattı

Piyasaların durumuyla ilgili gelen sorular üzerine "Gerekirse simit yenecek" diyen Hülya Avşar'a tepki yağarken, üç gün önce 5 milyon TL'lik yeni araç aldığı iddia edildi.

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