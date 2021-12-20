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  4. ''Gerekirse simit yenecek'' diyen Hülya Avşar'ın yeni aracının fiyatı dudak uçuklattı

''Gerekirse simit yenecek'' diyen Hülya Avşar'ın yeni aracının fiyatı dudak uçuklattı

Piyasaların durumuyla ilgili gelen sorular üzerine "Gerekirse simit yenecek" diyen Hülya Avşar'a tepki yağarken, üç gün önce 5 milyon TL'lik yeni araç aldığı iddia edildi.

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