Anasayfa Video Galeriler Gündem ''Gerekirse simit yenecek'' diyen Hülya Avşar'ın yeni aracının fiyatı dudak uçuklattı ''Gerekirse simit yenecek'' diyen Hülya Avşar'ın yeni aracının fiyatı dudak uçuklattı 20 Aralık 2021 Pazartesi Saat: 17:45 Piyasaların durumuyla ilgili gelen sorular üzerine "Gerekirse simit yenecek" diyen Hülya Avşar'a tepki yağarken, üç gün önce 5 milyon TL'lik yeni araç aldığı iddia edildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61c0971a1633924df746c053" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Usta oyuncu Sezai Aydın hayatını kaybetti TV8'de 2. Sayfa canlı yayınında astrolog Dinçer Güner'den sandal küfür Sabah yazarı ''AK Parti'de istifalar var, erken seçim geliyor'' dedi ''2027 yılında yaşıyorum'' diyen zaman yolcusu herkesi şaşırttı Asker eğlencesinde yine aynı görüntüler Seyir halindeki otomobil kaynar su çukuruna düştü Bursa'da dehşet! Eşini uykusunda öldürdü İstanbul'da pes dedirten hırsızlık İSKİ açıkladı: 'Deponuz ve tesisatınız temizse musluk suyunu rahatça içebilirsiniz''