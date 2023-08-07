Anasayfa Video Galeriler Gündem Geri dönüşüm fabrikasında büyük yangın Geri dönüşüm fabrikasında büyük yangın 07 Ağustos 2023 Pazartesi Saat: 08:25 Adana'da bir geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın, karşısındaki diğer geri dönüşüm fabrikasına sıçradı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64d0803f622f3b6737742d53" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kuzey Marmara Otoyolu'nda korkunç kaza! Konserve kutusuna döndü İzmir sular altında! Ama sebebi yağmur değil! İstanbul’da meteor düştü 7,6 büyüklüğündeki deprem anının yeni görüntüsü ortaya çıktı 2 göçmen teknesi battı: Çok sayıda kayıp var Canlı yayında dikkat çeken İmamoğlu iddiası: ''Yeni bir parti kuruyor'' Yaşasın! İnsanlık ölmemiş... 1 milyon TL'lik çeki sahibine ulaştırdı Antalya'da ''ahlaksız teklif'' dayağı Yine bir ev sahibi-kiracı cinayeti: 2 ölü!