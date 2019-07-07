Geri dönüşüm fabrikasındaki yangına ‘TOMA’ takviyesi
07 Temmuz 2019 18:20
Geri dönüşüm fabrikasındaki yangına ‘TOMA’ takviyesi
Adana’da geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangını söndürme çalışmalarına TOMA’lar da destek verdi. Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor. Merkez Seyhan ilçesine bağlı Yeşiloba Mahallesi’ndeki bir plastik geri dönüşüm fabrikasında meydana çıkan yangın, kısa sürede fabrikayı kapladı. Yangının etkisiyle gökyüzü siyah dumanlar kapladı. İtfaiye ekiplerinin yoğun söndürme...