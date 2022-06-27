Anasayfa Video Galeriler Gündem Gericilerin hedefindeki Melek Mosso yanıtı sahneden verdi! Gericilerin hedefindeki Melek Mosso yanıtı sahneden verdi! 27 Haziran 2022 Pazartesi Saat: 07:45 Isparta’daki konseri gericilerin hedef göstermesiyle iptal edilen Melek Mosso, Ankara’da binlerce kişinin katıldığı bir konser verdi. Mosso, konserini İzmir Marşı ile tamamladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62b935dfdba666690f679823" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Güldür Güldür'den bu sefer de ''dış güçler'' skeci Boğa güreşinde tribün çöktü Cübbeli Ahmet sesçisine böyle takıldı İstanbul'da vahşet! Engelli ağabeyini öldüren zanlının itirafkı şoke etti AFAD, sular altında kalan mahallede vatandaşları botla kurtardı SOLOTÜRK'ten nefes kesen gösteri Bir yaşındaki bebeğin mucize kurtuluşu kamerada Mahsun Kırmızıgül: ''Maalesef sesimizi kıstılar'' ''İmamoğlu''nun adı bile yetti; A Spor apar topar yayını kesti