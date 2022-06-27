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Gericilerin hedefindeki Melek Mosso yanıtı sahneden verdi!

Isparta’daki konseri gericilerin hedef göstermesiyle iptal edilen Melek Mosso, Ankara’da binlerce kişinin katıldığı bir konser verdi. Mosso, konserini İzmir Marşı ile tamamladı.

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