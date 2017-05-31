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  3. 31 Mayıs 2017 12:45

Gezi Parkı çevresinde güvenlik önlemleri

Gezi Parkı olaylarının yıl dönümünde güvenlik gerekçesiyle Taksim Meydanı'ndaki Cumhuriyet Anıtı ve Gezi Parkı çevresi, bariyerlerle çevrildi.

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İstanbul Ataşehirde yolcu dolu minibüsünün devrilme anı kamerada
İstanbul Ataşehirde yolcu dolu minibüsünün devrilme anı kamerada
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Ramazan ayı fırıncıların yüzünü güldürdü
Ramazan ayı fırıncıların yüzünü güldürdü
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Ukraynada su borusu patladı, sokaklar göle döndü
Ukraynada su borusu patladı, sokaklar göle döndü
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Çemişgezekli 3 öğrenci TEOGda tam puan aldı
Çemişgezekli 3 öğrenci TEOGda tam puan aldı
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Üzerine kaynar yemek dökülen minik Mirayın yardım çığlığı
Üzerine kaynar yemek dökülen minik Mirayın yardım çığlığı
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JÖH klibi büyük beğeni topladı
JÖH klibi büyük beğeni topladı