Anasayfa Video Galeriler Gündem Gıda sahtekarlığı en çok bu ürünlerde yapılıyor Gıda sahtekarlığı en çok bu ürünlerde yapılıyor 10 Haziran 2024 Pazartesi Saat: 15:05 Güncelleme: 10 Haziran 2024 Pazartesi 15:05 Türkiye'de çıkan yasalara, kesilen cezalara rağmen bir türlü önüne geçilemeyen gıda sahtekarlığında, insan sağlığını hiçe sayan sahtekarların en çok gıda sahtekarlığı yaptığı ürünler belli oldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6666ec18e98c21e67e002837" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Film değil gerçek: Keskin nişancı banka soyguncusunu böyle vurdu İzmir'de zincirleme kabus: Araçlar alev topuna döndü Hira Mağarası'nda kuyruğun ucu bucağı gözükmedi Ayşe Ateş: ''Cumhurbaşkanı geçen hafta bizimle görüşecekti, Bahçeli engelledi'' Havuz başında dehşet anları: İki grup birbirine girdi YKS'de skandal: Yapay zekalı kopya düzeneği şoke etti Düğün konvoyu magandaları yangın çıkardı Antalya'dan dünyaya 2 milyon Euro'luk arı ihracatı: Bir ilimizi sağanak vurdu: Sel şehri silip süpürdü