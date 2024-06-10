Gıda sahtekarlığı en çok bu ürünlerde yapılıyor

Türkiye'de çıkan yasalara, kesilen cezalara rağmen bir türlü önüne geçilemeyen gıda sahtekarlığında, insan sağlığını hiçe sayan sahtekarların en çok gıda sahtekarlığı yaptığı ürünler belli oldu.

Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6666ec18e98c21e67e002837" allowfullscreen></iframe>