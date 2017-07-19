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  3. 19 Temmuz 2017 17:15

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbabadan ilk açıklama

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı görevine getirilen Ahmet Eşref Fakıbaba, "Önemli olan Bakan olmak değil, Bakanlığın yükü altından kalkabilmek, başarılı olabilmek" dedi.

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