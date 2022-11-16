Anasayfa Video Galeriler Gündem Gideceği durağı soran yolcu ile şoför arasında tartışma: Cehennemin dibine gidin Gideceği durağı soran yolcu ile şoför arasında tartışma: Cehennemin dibine gidin 16 Kasım 2022 Çarşamba Saat: 18:10 Bakırköy'den Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesine giden İETT otobüsünde şoför ile yolcu arasında tartışma çıktı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6374fd63364a8302be46a203" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İnanılmaz ama gerçek! Sahibini kaybeden köpek öyle bir şey yaptı ki... Saldırıdan bir gün sonra: ''MİT, CIA ve Rus istihbarat şefleri Ankara’daydı'' İstanbul'da bir Etiyopyalı Cibuti ve Senegalli'nin parasını çaldı Taksim'i kana bulayan teröristin turist kamerası görüntüleri Yakalayın bu haini! Atatürk Anıtı'na hain saldırı TIR gasp çetesi çökertildi: 18 gözaltı var! Korkunç kaza kamerada! Havada böyle taklalar attı Türkiye'nin ''timsah adası'' böyle görüntülendi Yeşil sahadaki evlilik teklifi girişimi kötü bitti