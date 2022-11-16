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  4. Gideceği durağı soran yolcu ile şoför arasında tartışma: Cehennemin dibine gidin

Gideceği durağı soran yolcu ile şoför arasında tartışma: Cehennemin dibine gidin

Bakırköy'den Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesine giden İETT otobüsünde şoför ile yolcu arasında tartışma çıktı.

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