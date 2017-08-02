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  3. 02 Ağustos 2017 12:43

Giden minibüste şofömre yumruk kamerada

Denizli'de bir minibüs içerisind

Video Galeri
Engelli merkezinde kan donduran iddialar
Engelli merkezinde kan donduran iddialar
Video Galeri
Cumhurbaşkanı Erdoğandan Milli tesislerini ziyaret
Cumhurbaşkanı Erdoğandan Milli tesislerini ziyaret
Video Galeri
YAŞ toplantısı başladı..
YAŞ toplantısı başladı..
Video Galeri
Dolu ve fırtına felaketinin ardından İstanbulda renkli görüntüler
Dolu ve fırtına felaketinin ardından İstanbulda renkli görüntüler
Video Galeri
60 bin TLlik maskeli soygun güvenlik kamerasında
60 bin TLlik maskeli soygun güvenlik kamerasında
Video Galeri
Fatih Altaylı imam nikahını tartışırken çılgına döndü
Fatih Altaylı imam nikahını tartışırken çılgına döndü
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