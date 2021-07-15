Anasayfa Video Galeriler Gündem Giden otomobilin üzerinde araç tamiri kamerada Giden otomobilin üzerinde araç tamiri kamerada 15 Temmuz 2021 Perşembe Saat: 09:55 Bursa'da seyir halindeki klasik bir otomobilin, kaput bölümünde oturarak elektrik arızasını gidermeye çalışan kişinin görüntüleri görenleri şaşırttı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60efdbe80f8cdd5c92156e47" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kocaeli'de Afgan sapık dehşeti: Başına taşla vurdu, yardım isteyip başında bekledi İstanbul'da tatil trafiği: Akın akın gidiyorlar İşte Rize'de selin geldiği o anlar... AK Parti'nin Meclis'teki Öcalan savunması olay oldu ''O Ankara'yı Mustafa Kemal'in Ankara'sı yapacak'' İBB’nin gezici çocuk kütüphanesi AK Partili Belediye tarafından kaldırıldı TOGG'dan heyecanlandıran paylaşım! Tarih verildi Tüyler ürperten olay: Anne, çocuğunu yangından aşağı atarak kurtardı Muharrem İnce: Sağdan gidelim dedik 'niye sağdasın' diyorlar