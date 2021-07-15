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Giden otomobilin üzerinde araç tamiri kamerada

Bursa'da seyir halindeki klasik bir otomobilin, kaput bölümünde oturarak elektrik arızasını gidermeye çalışan kişinin görüntüleri görenleri şaşırttı.

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