  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 22 Kasım 2018 23:50

Girdikleri evdeki altın kaplama muslukları çaldılar

Şanlıurfa’da iki hırsız girdikleri evdeki altın kaplamalı muslukları çalarak kayıplara karıştı. Edinilen bilgiye göre hırsızlık olayı, Karaköprü ilçesine bağlı Şenevler Mahallesi’ndeki bir evde yaşandı. Ev sahibinin evde olmadığı saatlerde eve giren hırsızlar, altın kaplamalı 11 musluğu çaldı. Durumu komşularından öğrenen ev sahipleri polise bilgi verdi. Güvenlik kamerası görüntülerini...

Bilgin Pro
Video Galeri
Türk derbisinde zafer Anadolu Efes’in
Türk derbisinde zafer Anadolu Efes’in
Video Galeri
Vicdansız bakıcı yaşlılara eziyet etti
Vicdansız bakıcı yaşlılara eziyet etti
Video Galeri
Rusya bu görüntüleri konuşuyor
Rusya bu görüntüleri konuşuyor
Video Galeri
Hakkari’deki mühimmat patlamasına ilişkin rapor açıklandı
Hakkari’deki mühimmat patlamasına ilişkin rapor açıklandı
Video Galeri
11 futbolcu kırmızı kart gördü
11 futbolcu kırmızı kart gördü
Video Galeri
Karatay’dan yüksek yargıya ’şeker’, ’un’ ayarı
Karatay’dan yüksek yargıya ’şeker’, ’un’ ayarı
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM