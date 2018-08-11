Girdikleri evlerden çaldıkları anahtarla otomobil çaldılar
11 Ağustos 2018 15:10
Girdikleri evlerden çaldıkları anahtarla otomobil çaldılar
İstanbul’da girdikleri evlerden çaldıkları anahtarlarla otomobil çalan 2 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı. Bakırköy’de bulunan lüks bir sitenin otoparkından otomobil çalındığı ihbarı alan Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Ekipler yaptıkları incelemelerde şahısların apartmana girerek kapıları kilitli olmayan dairelere girip otomobil anahtarlarını çaldıklarını...