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  3. 10 Temmuz 2017 00:15

Giresunda alkollü tartışma kanlı bitti

Giresun'un Bulancak ilçesinde alkol alan arkadaşlar arasında çıkan kavgada bir kişi silahla vurularak yaralandı.

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Hatayda polise silahlı saldırı
Hatayda polise silahlı saldırı
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Karamanda tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 17 yaralı
Karamanda tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 17 yaralı
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Bakan Albayraktan müjde
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Pervin Buldan kaza geçirdi