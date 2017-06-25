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  3. 25 Haziran 2017 00:45

Giresunda PKK sığınağı imha edildi

Giresun’da polis ve jandarma ekiplerince düzenlenen terör operasyonunda PKK’ya ait sığınak ele geçirildi. Çok sayıda yaşamsal malzeme, tüp ve doküman bulunan sığınak imha edildi.

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