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MARMARİS'TE CAN PAZARI ! ÇOK SAYIDA ÖLÜ VAR
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  3. 13 Mayıs 2017 11:45

Giresunda trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Giresun’un Eynesil ilçesinde dün akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.

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