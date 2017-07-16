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  3. 16 Temmuz 2017 09:45

Giresunda trafik kazası: 38 yaralı

Gürcistan'dan Bulgaristan'a, yaşları 9-13 arası Gürcü öğrenci dans ekibini taşıyan tur otobüsü, Giresun'da kaza yaptı. Kazada 38 kişi yaralandı.

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