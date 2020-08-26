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  3. 26 Ağustos 2020 21:30

Giresun'daki selde tonlarca fındık zarar gördü

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Bakan Soylu hakkında küfür içerikli paylaşımda bulunan şahıs serbest bırakıldı
Bakan Soylu hakkında küfür içerikli paylaşımda bulunan şahıs serbest bırakıldı
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Kapıyı polisle açtı, oğlunun cansız bedenini görünce yıkıldı
Kapıyı polisle açtı, oğlunun cansız bedenini görünce yıkıldı
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Koronavirüse yakalandı, hastaneden böyle uyardı!
Koronavirüse yakalandı, hastaneden böyle uyardı!
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ABD'deki yangınlar haftalarca sürebilir
ABD'deki yangınlar haftalarca sürebilir
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Taksim'e gelen turist kafilesi tedbirlere uymadı
Taksim'e gelen turist kafilesi tedbirlere uymadı
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İstanbul'da lüks sitede dehşet! 11. kattan havuza düşerek öldü
İstanbul'da lüks sitede dehşet! 11. kattan havuza düşerek öldü
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