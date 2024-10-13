Anasayfa Video Galeriler Gündem Giresun'daki vahşi madencilik İstanbul'da protesto edildi Giresun'daki vahşi madencilik İstanbul'da protesto edildi 13 Ekim 2024 Pazar Saat: 17:15 Güncelleme: 13 Ekim 2024 Pazar 17:15 İstanbul Giresunlular Çevre Kültür ve Dayanışma Derneği Giresundaki vahşi madenciliğe dikkat çekmek amacıyla İstanbul Bakırköy'de bulunan özgürlük meydanında bir basın açıklaması yaptı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/670bd60eea7f1bf367091c23" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Murat Boz sahnede saldırıya uğradı Esenyurt'ta hamile kadına taciz Prof. Dr. İlber Ortaylı: ''Zeytinlik alın, zeytin yetiştirin'' Düğün salonu bir anda savaş alanına döndü Türkiye'nin en yaşlı kadını hayatını kaybetti Rize Havalimanına yıldırım düştü; personel şok geçirdi Eski eşi için mahkemeye ''katli vacip oldu'' dilekçesi verdi Kavga ihbarına giden polis bıçaklandı Bu sefer ''yediremediler'': 6,5 ton ''çöp'' imha edildi