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  4. Giresun'daki vahşi madencilik İstanbul'da protesto edildi

Giresun'daki vahşi madencilik İstanbul'da protesto edildi

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İstanbul Giresunlular Çevre Kültür ve Dayanışma Derneği Giresundaki vahşi madenciliğe dikkat çekmek amacıyla İstanbul Bakırköy'de bulunan özgürlük meydanında bir basın açıklaması yaptı.

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