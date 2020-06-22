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  3. 22 Haziran 2020 18:55

Giresun’un Çanakçı ilçesinde korkunç olay! Eşini uykusunda bıçaklayarak öldürdü

Video Galeri
Caddebostan Sahili'nde maske takmayanlara ceza yağdı
Caddebostan Sahili'nde maske takmayanlara ceza yağdı
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İstanbul'da maske takmayanlara 900 TL ceza kesildi
İstanbul'da maske takmayanlara 900 TL ceza kesildi
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ABD'li Floyd'un ölümüne yol açan eski polis memurundan biri markette görüntülendi
ABD'li Floyd'un ölümüne yol açan eski polis memurundan biri markette görüntülendi
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Sel sularında mahsur kalan kadın ile köpeğini sırtında taşıdı
Sel sularında mahsur kalan kadın ile köpeğini sırtında taşıdı
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İstanbul Sarıyer'de korkutan yangın
İstanbul Sarıyer'de korkutan yangın
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Sirte ve Cufra neden önemli? Abdullah Ağar'dan kritik Libya analizi
Sirte ve Cufra neden önemli? Abdullah Ağar'dan kritik Libya analizi
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