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SİLİVRİ'DE DOĞALGAZ BORU HATTINDA PATLAMA
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  3. 06 Ekim 2018 16:00

Girişimci kız kardeşler taze incirden pestil yaptı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde, girişimci iki kız kardeş çocuklarının doğal besin tüketmeleri ve kış aylarında hastalıklara karşı dirençli olabilmek için besin deposu taze incirden pestil üretti. İkişer çocuk annesi Ümmü Ercan ve Esma Ulu kardeşler, Aydın’ın en önemli tarımsal gelir kaynaklarının en başında gelen incirin tazesinden elde ettikleri incirle sağlıklı şekilde besledikleri çocukları...

Bilgin Pro
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