Anasayfa Video Galeriler Gündem Giyim mağazasının ortasında seccade açıp namaz kıldı Giyim mağazasının ortasında seccade açıp namaz kıldı 20 Temmuz 2022 Çarşamba Saat: 22:20 Yabancı uyruklu bir kadın, İstanbul Nişantaşı'ndaki bir giyim mağazasının ortasında namaz kıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62d8557464333305303099e3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Sosyal medya bunu konuşuyor: Ameliyattan çıkan genç, narkozun etkisinde ezan okudu Assos'daki tesisler 15 ay sonra hizmete açıldı Canlı yayında olduğunu bilmiyordu: Ekonomi programında iç çamaşırlı adam sürprizi Yunan sahil güvenlik ekipleri Türk İHA'sına böyle yakalandı İstilacı tırtıllar İstanbul'da! Çiftçiler istilacı tırtıllar için doğal afet talep etti Canlı yayına damga vuran ''ekonomi'' kavgası: ''TÜİK'e inanmıyorum, ben yaşıyorum!'' Dünya bu görüntüyü konuşuyor: Putin ''yürüyemedi'' Fabrikada üzerine kimyasal dökülen 3 işçi yaralandı İstanbul'un ''tatil'' çöpü 1.200 tonu aştı!