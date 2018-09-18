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  3. 18 Eylül 2018 21:07

Gizemli kadından dehşete düşürenler sözler

İstanbul'da bir kadının sokak kedilerini toplayıp aracına götürmesi mahallelinin tepkisine neden oldu.

Bilgin Pro
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