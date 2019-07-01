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  3. 01 Temmuz 2019 11:19

''Gizemli yol''u duyan deneme yapmaya geliyor

Erzurum'da, Palandöken Dağları'ndaki Abdurrahman Gazi Türbesi'ne çıkan 200 metrelik yolda, kontağı kapatılan otomobillerin yokuş yukarı çıkmasına tanık olunduğunu duyanlar, buraya gelip, deneme yapıyor.

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