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  4. Gizli cennet Masiro Kanyonu keşfedilmeyi bekliyor

Gizli cennet Masiro Kanyonu keşfedilmeyi bekliyor

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Van'ın Çatak ve Siirt'in Pervari sınırları arasında bulunan gizli cennet Masiro Kanyonu ve mağara bölgesi terörden arındırılmasının ardından keşfedilmeyi bekliyor.

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