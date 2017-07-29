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  3. 29 Temmuz 2017 12:15

Gizli kahramanlarla 24 saat

Ankara İtfaiyesi ekipleri, gelen bir ihbar üzerine 40 saniye içerisinde araçlarına binip olaya müdahale edecek şekilde hazır halde bekliyorlar.

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Londrada siyahi gencin ölümü protesto edildi
Londrada siyahi gencin ölümü protesto edildi
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Karahisar Tüneli inşaatında sona gelindi
Karahisar Tüneli inşaatında sona gelindi
Video Galeri
Ormanlar Ayda teyzeye emanet
Ormanlar Ayda teyzeye emanet
Video Galeri
50 yıldır meyan şerbeti satıyor
50 yıldır meyan şerbeti satıyor
Video Galeri
Parmakları uyuştuğu için gittiği hastaneden felç olarak çıktı
Parmakları uyuştuğu için gittiği hastaneden felç olarak çıktı
Video Galeri
Antikaya olan ilgisi koleksiyoncu yaptı
Antikaya olan ilgisi koleksiyoncu yaptı
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