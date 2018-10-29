Gizli tünelden 1 milyon 958 bin uyuşturucu hap çıktı
29 Ekim 2018 13:55
Gizli tünelden 1 milyon 958 bin uyuşturucu hap çıktı
Mersin polisinin bir depoya düzenlediği operasyonda, gizli tünelde ve büyük silindir boruların içerisinde 326 kilo 450 gram ağırlığında 1 milyon 958 bin 700 adet captagon uyuşturucu hap ele geçirildi. Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışından Türkiye’ye yüklü miktarda captagon uyuşturucu hap sokulduğunu...