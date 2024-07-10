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  4. Gladyatör 2'den ilk fragman geldi

Gladyatör 2'den ilk fragman geldi

Tam 24 sene sonra çekilen devam filmiyle geri dönmeye hazırlanan Gladyatör efsanesinden Gladyatör 2 filminin ilk fragmanı yayınlandı.

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