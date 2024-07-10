Anasayfa Video Galeriler Gündem Gladyatör 2'den ilk fragman geldi Gladyatör 2'den ilk fragman geldi 10 Temmuz 2024 Çarşamba Saat: 09:41 Tam 24 sene sonra çekilen devam filmiyle geri dönmeye hazırlanan Gladyatör efsanesinden Gladyatör 2 filminin ilk fragmanı yayınlandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/668e2d263fe0a32f55054863" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bir ilimizin başına talih kuşu kondu: İşte Çinli BYD'nin yatırım yapacağı ilimiz Alt geçitte can pazarı: Anne çocuklarıyla yağış sonrası mahsur kaldı Nefes kesen anlar: Köpek balığı sürüsüyle burun buruna geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi'nde Kadın öğretmen, eve çağırdığı sevgilisini öldürdü Sağanak yağış tekne kafede kabusu yaşattı Bodrum'da 18 saatlik orman yangınının yarattığı tahribat görüntülendi 12 ilde nefes kesen operasyon: Onlarca gözaltı var Metroda liseli genç kıza iğrenç taciz