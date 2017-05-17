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  3. 17 Mayıs 2017 12:50

Global Ports Holding Plc hisseleri Londra Borsası’nda işlemlere açıldı

Dünyanın en büyük kruvaziyer liman işletmecisi Global Liman İşletmeleri A.Ş.’yi bünyesinde barındıran Global Ports Holding Plc'nin hisseleri Londra Borsası'nda törenle işlemlere açıldı.

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