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Göbeklitepe'nin yakınlarında korkutan yangın

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Şanlıurfa'da Göbeklitepe yakınlarındaki dağlık alanda yangın çıktı.

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