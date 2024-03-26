Göç eden pelikanlar Ankara'nın saklı kuş cennetine misafir oldu

Her yıl sıcak mevsimlerin yaşandığı kıtalara göç eden pelikanlar, Ankara'nın Sel Kapanı Barajı'na misafir oldu.

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