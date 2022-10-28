Göç yolunda bitkin düşen yılan kartalını elleriyle beslediler

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde uçamayacak kadar bitkin bulunan yılan kartalı, doğaseverler tarafından yapılan bakım ve tedavinin ardından doğal ortamına bırakıldı.

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