Anasayfa Video Galeriler Gündem Göç yolunda bitkin düşen yılan kartalını elleriyle beslediler Göç yolunda bitkin düşen yılan kartalını elleriyle beslediler 28 Ekim 2022 Cuma Saat: 15:00 Güncelleme: 28 Ekim 2022 Cuma 15:00 Aydın'ın Kuşadası ilçesinde uçamayacak kadar bitkin bulunan yılan kartalı, doğaseverler tarafından yapılan bakım ve tedavinin ardından doğal ortamına bırakıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/635bc45e6fe6527242019a93" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR TOGG fabrikasında hazırlıklar tamam! Tosuncuk'un eniştesi şebeke lideri çıktı Babasını öldüren kişiden şikayetçi olmadı: ''Babamın sapık hareketleri vardı'' Engelsiz Kreş'i Mansur Yavaş açtı Avrasya Tüneli'nde feci kaza! İstanbul'da sanayi sitesinde patlama: Ölü ve yaralılar var Genç kızı tekme tokat dövüp, yerlerde sürüklediler Aydın Doğan ve Mesut Yılmaz'ın görüntüleri Aydın Doğan canlı yayına bağlandı, ''pijama'' olayını anlattı