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  4. Göç yolunda bitkin düşen yılan kartalını elleriyle beslediler

Göç yolunda bitkin düşen yılan kartalını elleriyle beslediler

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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde uçamayacak kadar bitkin bulunan yılan kartalı, doğaseverler tarafından yapılan bakım ve tedavinin ardından doğal ortamına bırakıldı.

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