"Göçmen kaçakçılığı ve yasa dışı bahis" uygulaması
07 Nisan 2019 11:45
"Göçmen kaçakçılığı ve yasa dışı bahis" uygulaması
Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yurt genelinde "Göçmen kaçakçılığı ve yasa dışı bahis" uygulamaları yapıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından Türkiye genelinde eş zamanlı olarak "Göçmen kaçakçılığı ve yasa dışı bahis" uygulamaları yapıldı. Eş zamanlı yapılan uygulamaya, 12 bin 760 ekip ve 49 bin 914 personel katıldı....