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  3. 28 Şubat 2020 10:40

Göçmenler Edirne'ye yığılmaya devam ediyor ! Böyle görüntülendi

Türkiye'nin AB'ye gitmek isteyen mültecileri durdurmama kararından sonra Edirne'ye gelmeye başlayan düzensiz göçmenler, drone ile görüntülendi.

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