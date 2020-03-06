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  3. 06 Mart 2020 10:25

Göçmenlerden gece yarısı Avrupa çıkarması!

Türkiye'nin sığınmacılara açtığı Avrupa kapılarının ardından Muğla'nın Bodrum ilçesinden de Yunan adalarına geçişler başladı. Lastik botlarla karşıya geçmeye çalışan sığınmacılar umut ile ölüm arasındaki yolculukları saniye saniye görüntülendi.

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