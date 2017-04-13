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  3. 13 Nisan 2017 10:20

Göçük altında kalan Iraklı işçiyi itfaiye kurtardı

Başkent'te iki bina arasındaki bahçe duvarını yenileme çalışması sırasında göçük meydana geldi. Bacağı göçük altında kalan Iraklı işçi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

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