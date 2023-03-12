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  4. ''Göçük altındayım'' ihbarı ortalığı karıştırdı

''Göçük altındayım'' ihbarı ortalığı karıştırdı

Malatya'da, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yıkılan binanın enkazından kaldığını belirten 25 yaşındaki Eren G., asılsız ihbarda bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alındı.

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