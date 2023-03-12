Anasayfa Video Galeriler Gündem ''Göçük altındayım'' ihbarı ortalığı karıştırdı ''Göçük altındayım'' ihbarı ortalığı karıştırdı 12 Mart 2023 Pazar Saat: 10:30 Malatya'da, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yıkılan binanın enkazından kaldığını belirten 25 yaşındaki Eren G., asılsız ihbarda bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alındı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/640d7fa1db5257435431d103" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Karamollaoğlu: ''Seçime 81 ilde kendimiz gireceğiz'' Ankara Büyükşehir'den ailesi sosyal yardım alan öğrencilere abonman desteği Depremde ağır hasar alan evin kirasını istemiş Otoyolda kimyasal yüklü TIR paniği Deprem bölgesinde ilginç görüntü: Kahveyi ''refüje'' taşıdı İstanbul'da İETT otobüsü kaza yaptı, yaralılar var Otomobiliyle köpeği ezdi, arkasına bakmadan basıp gitti Canlı yayında isyan etti: ''Kızılay'a kan bile vermem'' Asrın felaketi sonrası akıl almaz manzara: Dev çukur her şeyi yuttu!