Anasayfa Video Galeriler Gündem Gökçeada'da büyük yangın! Saatlerdir söndürülemedi Gökçeada'da büyük yangın! Saatlerdir söndürülemedi 16 Temmuz 2023 Pazar Saat: 09:25 Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın rüzgarın etkisiyle büyüdü. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64b38d58b06ef60fd8133db7" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Ankara'da dehşete düşüren görüntüler Acı haber İstanbul'dan geldi: 1 polis şehit oldu İstanbul'da üç farklı noktada yangın çıktı İstanbul'da güpegündüz av tüfeği ile dehşet saçtı Görme engelli kadın futbolcular, milli formayı giymek için mücadele ediyor 2'si kız 3 garsonu tekme-tokat dövdüler Türbülansa giren uçaktaki korku dolu anlar kamerada Sivas'ta korkunç kaza! 4 kişi öldü; 1 kişi ağır yaralandı 15 Temmuz şehitleri Galata Kulesi'nde yaşatıldı