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  3. 03 Ocak 2020 11:15

Gökçek'ten canlı yayında rant itirafı!

Ankara Büyükşehir Belediye eski Başkanı Melih Gökçek, canlı yayında yaptığı açıklamada rant verdiğini kabul etti.

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