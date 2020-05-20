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  3. 20 Mayıs 2020 10:00

Gökdelenler gökyüzünde kayboldu

Avustralya'nın Sidney şehrinde etkili olan sis havadan çekilen görüntülerle ilginç manzaralar oluşturdu. Sis nedeniyle gökdelenlerin üst kısımları tamamen kayboldu.

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