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  3. 28 Şubat 2021 11:05

''Göktaşı düştü'' iddiası sosyal medyayı salladı

Türkiye'nin özellikle Doğu Karadeniz olmak üzere birçok bölgesinde birkaç saniyeliğine görülen ışık hüzmesi "göktaşı düştü" iddialarını gündeme getirdi.

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