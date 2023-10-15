Anasayfa Video Galeriler Gündem Gökyüzünde halkalı Güneş tutulması şöleni Gökyüzünde halkalı Güneş tutulması şöleni 15 Ekim 2023 Pazar Saat: 12:30 Güncelleme: 15 Ekim 2023 Pazar 12:30 Meksika’dan gözlemlenebilen halkalı Güneş tutulması bu sabah başkent Mexico City’de gerçekleşti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/652bb152afa09725152f6703" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da zemini kayan apartman mühürlendi Bel çantalı düzenekle akıl almaz kredi kartı hırsızlığı kamerada Aşiret düğününde takı şov! Yağmur gibi yağdı Yolcu otobüs devrildi; ölü ve yaralılar var 2 terörist daha etkisiz hale getirildi Fethiye, kuvvetli yağış sonrasında sular altında kaldı Hamas’tan İsrail’e denizden sızma girişimi anı kamerada İsrail bomba yağdırdı! 100'den fazla hedef vuruldu Yabancı uyruklu bir kişi evini ateşe verdi: 19 kişi mahsur kaldı